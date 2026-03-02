Рейтинг@Mail.ru
11:48 02.03.2026
Ядерные установки не должны становиться мишенью ударов, заявил Ульянов
в мире
россия
вена
иран
михаил ульянов (дипломат)
магатэ
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, россия, вена, иран, михаил ульянов (дипломат), магатэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, Вена, Иран, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
Ядерные установки не должны становиться мишенью ударов, заявил Ульянов

Ульянов: любые ядерные установки не должны становиться мишенью ударов

ВЕНА, 2 мар - РИА Новости. Россия категорически заявляет, что любые ядерные установки не должны становиться мишенью ударов, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Мы внимательно следим за ситуацией и категорически заявляем, что любые ядерные установки ни при каких обстоятельствах не должны становиться мишенью ударов", - сказал Ульянов на специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ по ситуации вокруг Ирана.
Дым поднимается после израильских ударов по южным пригородам Бейрута, Ливан - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Иран осудил нападение Израиля на Ливан
Вчера, 10:36
 
В миреРоссияВенаИранМихаил Ульянов (дипломат)МАГАТЭВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
