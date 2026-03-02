https://ria.ru/20260302/usergate-2077962406.html
Компания UserGate представила новую стратегию развития
Компания UserGate представила новую стратегию развития - РИА Новости, 02.03.2026
Компания UserGate представила новую стратегию развития
Российский разработчик решений в области информационной безопасности UserGate представил стратегию продуктового развития, нацеленную на следующий этап экспансии
У компании UserGate появилась новая стратегия развития
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российский разработчик решений в области информационной безопасности UserGate представил стратегию продуктового развития, нацеленную на следующий этап экспансии в Enterprise-сегмент бизнеса, сообщает пресс-служба компании.
"Безопасность ради безопасности не имеет для заказчиков никакого смысла. Она необходима только для того, чтобы обеспечить устойчивость и работоспособность бизнес-процессов. Поэтому наша цель — сформировать такую экосистему технологий, которые будут бесшовно интегрированы в компанию и обеспечат непрерывность ее работы даже в неблагоприятной среде", - рассказал директор по продуктовой стратегии UserGate Иван Чернов.
Компания намерена дополнить свой продуктовый портфель новыми решениями, позволяющими заказчикам обеспечить сквозную защиту их инфраструктур.
"Сегмент Enterprise отличает высокий уровень зрелости ИТ- и ИБ-инфраструктуры, часто с предельными требованиями по производительности и отказоустойчивости. Работа с такими заказчиками дает возможность получить бесценный опыт, который затем реализуется в новых версиях разработок компании", - отметил менеджер по развитию направления Сетевая безопасность UserGate Кирилл Прямов.
UserGate является российским разработчиком экосистемы ИБ-решений и микроэлектроники и обеспечивает информационную безопасность корпоративных сетей разного размера.