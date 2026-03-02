США могли впервые применить высокоточные ударные ракеты, пишут СМИ

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. США могли впервые применить высокоточные ударные ракеты (PrSM) для боевых действий во время ударов по Ирану, начавшихся в субботу, утверждает портал США могли впервые применить высокоточные ударные ракеты (PrSM) для боевых действий во время ударов по Ирану, начавшихся в субботу, утверждает портал War Zone

Портал анализирует публикацию центрального командования ВС Соединенных Штатов (CENTCOM) от 1 марта в соцсети X, посвященной "24-часам" операции "Эпическая ярость". В сообщении прикреплено видео, в котором, как утверждает портал, есть кадры запуска высокоточной ударной ракеты из системы залпового огня M142 HIMARS.

"Военные США применили новые высокоточные ударные ракеты в рамках продолжающихся операций против Ирана. По всей видимости, это первое боевое использование высокоточных ударных ракет, которые поступили в арсенал примерно два года назад", - отмечается в публикации портала.

Как отмечает War Zone, такой "дебют" новых ракет показывает значительно большую дальность по сравнению с их "предшественниками", баллистическими ракетами ATACMS. Как утверждает портал, неясно, откуда именно велся огонь из высокоточных ударных ракет или ATACMS во время ударов по Ирану в рамках операции "Эпическая ярость".

War Zone также напоминает, что высокоточная ударная ракета может поразить цель, расположенную в 500 километрах от запуска. Отмечается, что армия США работает над версией, которая смогла бы преодолеть хотя бы одну тысячу километров до цели. Также в настоящее время разрабатывается еще одна модификация высокоточной ударной ракеты, которая сможет доставлять "беспилотники-камикадзе или небольшие высокоточные управляемые бомбы", указывает War Zone.

"Демонстрация высокоточной ударной ракеты в боевых действиях против Ирана... могла бы подать сигналы для других оппонентов США", - рассуждает портал.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчёркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона . Корпус стражей исламской революции заявлял, что целями иранских ударов являются военные объекты Израиля.