США могли впервые применить высокоточные ударные ракеты, пишут СМИ
21:17 02.03.2026
США могли впервые применить высокоточные ударные ракеты, пишут СМИ
США могли впервые применить высокоточные ударные ракеты (PrSM) для боевых действий во время ударов по Ирану, начавшихся в субботу, утверждает портал War Zone. РИА Новости, 02.03.2026
в мире
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
в мире, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана, израиль
В мире, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль
США могли впервые применить высокоточные ударные ракеты, пишут СМИ

War Zone: США могли впервые применить высокоточные ракеты для ударов по Ирану

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. США могли впервые применить высокоточные ударные ракеты (PrSM) для боевых действий во время ударов по Ирану, начавшихся в субботу, утверждает портал War Zone.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Портал анализирует публикацию центрального командования ВС Соединенных Штатов (CENTCOM) от 1 марта в соцсети X, посвященной "24-часам" операции "Эпическая ярость". В сообщении прикреплено видео, в котором, как утверждает портал, есть кадры запуска высокоточной ударной ракеты из системы залпового огня M142 HIMARS.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Трамп признал, что у Ирана хорошие ракеты
Вчера, 20:16
"Военные США применили новые высокоточные ударные ракеты в рамках продолжающихся операций против Ирана. По всей видимости, это первое боевое использование высокоточных ударных ракет, которые поступили в арсенал примерно два года назад", - отмечается в публикации портала.
Как отмечает War Zone, такой "дебют" новых ракет показывает значительно большую дальность по сравнению с их "предшественниками", баллистическими ракетами ATACMS. Как утверждает портал, неясно, откуда именно велся огонь из высокоточных ударных ракет или ATACMS во время ударов по Ирану в рамках операции "Эпическая ярость".
War Zone также напоминает, что высокоточная ударная ракета может поразить цель, расположенную в 500 километрах от запуска. Отмечается, что армия США работает над версией, которая смогла бы преодолеть хотя бы одну тысячу километров до цели. Также в настоящее время разрабатывается еще одна модификация высокоточной ударной ракеты, которая сможет доставлять "беспилотники-камикадзе или небольшие высокоточные управляемые бомбы", указывает War Zone.
"Демонстрация высокоточной ударной ракеты в боевых действиях против Ирана... могла бы подать сигналы для других оппонентов США", - рассуждает портал.
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
КСИР пообещал, что враги Ирана больше не будут в безопасности "даже дома"
Вчера, 21:14
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчёркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона. Корпус стражей исламской революции заявлял, что целями иранских ударов являются военные объекты Израиля.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00
 
В миреИранСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаИзраиль
 
 
