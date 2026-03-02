Пентагон перечислил войска и вооружения, переброшенные на Ближний Восток

«

"В развертывание (на Ближнем Востоке - ред.) вошли тысячи военнослужащих всех родов войск, сотни современных истребителей четвертого и пятого поколений, десятки самолетов-заправщиков, авианосные ударные группы Lincoln и Ford с их авиакрыльями на борту", - сказал Кейн по время пресс-брифинга в Пентагоне.