Рейтинг@Mail.ru
Пентагон перечислил войска и вооружения, переброшенные на Ближний Восток - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/usa-2077942450.html
Пентагон перечислил войска и вооружения, переброшенные на Ближний Восток
Пентагон перечислил войска и вооружения, переброшенные на Ближний Восток - РИА Новости, 02.03.2026
Пентагон перечислил войска и вооружения, переброшенные на Ближний Восток
Председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн заявил, что в рамках подготовки военной операции против Ирана США перебросили на Ближний Восток... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T16:42:00+03:00
2026-03-02T16:42:00+03:00
в мире
иран
сша
ближний восток
али хаменеи
владимир путин
ford motor
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077806676_0:228:3072:1955_1920x0_80_0_0_e75f53e51bd6e3b54298e2d235331e70.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
иран
сша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077806676_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_629fd155fe6954bb64c5b1942df9eede.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, ближний восток, али хаменеи, владимир путин, ford motor, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Али Хаменеи, Владимир Путин, Ford Motor, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Пентагон перечислил войска и вооружения, переброшенные на Ближний Восток

Кейн: США перебросили на Ближний Восток тысячи военных и сотни истребителей

© AP Photo / U.S. NavyАмериканский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / U.S. Navy
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн заявил, что в рамках подготовки военной операции против Ирана США перебросили на Ближний Восток тысячи военных, сотни истребителей и две авианосные группы.
«
"В развертывание (на Ближнем Востоке - ред.) вошли тысячи военнослужащих всех родов войск, сотни современных истребителей четвертого и пятого поколений, десятки самолетов-заправщиков, авианосные ударные группы Lincoln и Ford с их авиакрыльями на борту", - сказал Кейн по время пресс-брифинга в Пентагоне.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
 
В миреИранСШАБлижний ВостокАли ХаменеиВладимир ПутинFord MotorМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала