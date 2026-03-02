Пентагон перечислил войска и вооружения, переброшенные на Ближний Восток

ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн заявил, что в рамках подготовки военной операции против Ирана США перебросили на Ближний Восток тысячи военных, сотни истребителей и две авианосные группы.
"В развертывание (на Ближнем Востоке - ред.) вошли тысячи военнослужащих всех родов войск, сотни современных истребителей четвертого и пятого поколений, десятки самолетов-заправщиков, авианосные ударные группы Lincoln и Ford с их авиакрыльями на борту", - сказал Кейн по время пресс-брифинга в Пентагоне.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
