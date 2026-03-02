https://ria.ru/20260302/ulyanov-2078018587.html
Мирные ядерные объекты Ирана надо защитить от атак, заявил Ульянов
Мирные ядерные объекты Ирана надо защитить от атак, заявил Ульянов - РИА Новости, 02.03.2026
Мирные ядерные объекты Ирана надо защитить от атак, заявил Ульянов
Мирные ядерные объекты, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ, должны быть защищены от атак, а попытки западных стран лишить Иран права на мирное использование... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T20:33:00+03:00
2026-03-02T20:33:00+03:00
2026-03-02T20:33:00+03:00
Мирные ядерные объекты Ирана надо защитить от атак, заявил Ульянов
Ульянов: мирные ядерные объекты Ирана надо защитить от атак
ВЕНА, 2 мар - РИА Новости. Мирные ядерные объекты, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ, должны быть защищены от атак, а попытки западных стран лишить Иран права на мирное использование атомной энергии противоречат режиму ядерного распространения, заявил журналистам постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
В понедельник утром состоялась специальная сессия Совета управляющих МАГАТЭ, посвященная ударам США и Израиля по территории Ирана.
"Есть решение, принятое Генеральной конференцией МАГАТЭ в 2009 году. Если речь идет о мирных ядерных объектах, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ, если они по определению являются не военными, то, конечно, они должны быть защищены от нападений. Договор о нераспространении ядерного оружия основан на балансе - страны отказываются от обладания ядерными вооружениями, но при этом получают безусловное право на мирное использование атомной энергии", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
Об этом постпред РФ
заявил по итогам специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ
, посвященной ударам США
и Израиля
по территории Ирана
. "Вот Ирану в этом праве Запад постоянно пытается отказать, в особенности нынешняя администрация США. Это противоречит режиму ядерного распространения и делает его более шатким", - добавил российский постпред.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном
и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве
.