Рейтинг@Mail.ru
Мирные ядерные объекты Ирана надо защитить от атак, заявил Ульянов - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:33 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/ulyanov-2078018587.html
Мирные ядерные объекты Ирана надо защитить от атак, заявил Ульянов
Мирные ядерные объекты Ирана надо защитить от атак, заявил Ульянов - РИА Новости, 02.03.2026
Мирные ядерные объекты Ирана надо защитить от атак, заявил Ульянов
Мирные ядерные объекты, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ, должны быть защищены от атак, а попытки западных стран лишить Иран права на мирное использование... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T20:33:00+03:00
2026-03-02T20:33:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
михаил ульянов (дипломат)
магатэ
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052386888_0:65:3072:1792_1920x0_80_0_0_7ab7885e76655ae9d59d96071bdbcd0a.jpg
https://ria.ru/20260302/ustanovki-2077842479.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052386888_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_20a631838024d4ee9eec1167e295fa9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, михаил ульянов (дипломат), магатэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
Мирные ядерные объекты Ирана надо защитить от атак, заявил Ульянов

Ульянов: мирные ядерные объекты Ирана надо защитить от атак

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Михаил Ульянов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 2 мар - РИА Новости. Мирные ядерные объекты, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ, должны быть защищены от атак, а попытки западных стран лишить Иран права на мирное использование атомной энергии противоречат режиму ядерного распространения, заявил журналистам постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
В понедельник утром состоялась специальная сессия Совета управляющих МАГАТЭ, посвященная ударам США и Израиля по территории Ирана.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ядерные установки не должны становиться мишенью ударов, заявил Ульянов
Вчера, 11:48
"Есть решение, принятое Генеральной конференцией МАГАТЭ в 2009 году. Если речь идет о мирных ядерных объектах, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ, если они по определению являются не военными, то, конечно, они должны быть защищены от нападений. Договор о нераспространении ядерного оружия основан на балансе - страны отказываются от обладания ядерными вооружениями, но при этом получают безусловное право на мирное использование атомной энергии", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
Об этом постпред РФ заявил по итогам специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ, посвященной ударам США и Израиля по территории Ирана. "Вот Ирану в этом праве Запад постоянно пытается отказать, в особенности нынешняя администрация США. Это противоречит режиму ядерного распространения и делает его более шатким", - добавил российский постпред.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
В миреИранСШАИзраильМихаил Ульянов (дипломат)МАГАТЭВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала