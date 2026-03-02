Мирные ядерные объекты Ирана надо защитить от атак, заявил Ульянов

"Есть решение, принятое Генеральной конференцией МАГАТЭ в 2009 году. Если речь идет о мирных ядерных объектах, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ, если они по определению являются не военными, то, конечно, они должны быть защищены от нападений. Договор о нераспространении ядерного оружия основан на балансе - страны отказываются от обладания ядерными вооружениями, но при этом получают безусловное право на мирное использование атомной энергии", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.