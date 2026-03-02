Ульянов прокомментировал тему нераспространения ядерного оружия

ВЕНА, 2 мар - РИА Новости. Вашингтон рассматривает тему нераспространения ядерного оружия (ЯО) исключительно как инструмент для сведения счетов с другими государствами, чья политика не устраивает США, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.