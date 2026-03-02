Родителей украинского экс-чиновника заподозрили в легализации имущества

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Объявленные в розыск родители экс-советника председателя фонда госимущества Украины Андрея Гмырина подозреваются в легализации имущества, полученного преступным путем, свидетельствуют официальные данные в распоряжении РИА Новости.

РИА Новости ранее сообщало, что бывший чиновник Андрей Гмырин, согласно судебным документам, проходит по делу о хищении более 2,25 миллиарда гривен (около 54 миллионов долларов) из государственных предприятий.