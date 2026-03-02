Рейтинг@Mail.ru
Родителей украинского экс-чиновника заподозрили в легализации имущества - РИА Новости, 02.03.2026
23:13 02.03.2026 (обновлено: 23:14 02.03.2026)
Родителей украинского экс-чиновника заподозрили в легализации имущества
Родителей украинского экс-чиновника заподозрили в легализации имущества
Объявленные в розыск родители экс-советника председателя фонда госимущества Украины Андрея Гмырина подозреваются в легализации имущества, полученного преступным РИА Новости, 02.03.2026
Родителей украинского экс-чиновника заподозрили в легализации имущества

Родители украинского экс-чиновника Гмырина подозреваются в легализации имущества

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Объявленные в розыск родители экс-советника председателя фонда госимущества Украины Андрея Гмырина подозреваются в легализации имущества, полученного преступным путем, свидетельствуют официальные данные в распоряжении РИА Новости.
НАБУ объявила в розыск Анатолия и Зою Гмыриных, сына которых связывают с офисом Владимира Зеленского, 26 февраля, но данные об их розыске опубликованы только сейчас.
РИА Новости ранее сообщало, что бывший чиновник Андрей Гмырин, согласно судебным документам, проходит по делу о хищении более 2,25 миллиарда гривен (около 54 миллионов долларов) из государственных предприятий.
Иностранная пресса писала, что связанная с Гмыриным коррупционная сеть каждый месяц направляла около 50 миллионов долларов в компании, зарегистрированные в ОАЭ и аффилированные с ними.
