Родителей украинского экс-чиновника заподозрили в легализации имущества

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Объявленные в розыск родители экс-советника председателя фонда госимущества Украины Андрея Гмырина подозреваются в легализации имущества, полученного преступным путем, свидетельствуют официальные данные в распоряжении РИА Новости.
НАБУ объявила в розыск Анатолия и Зою Гмыриных, сына которых связывают с офисом Владимира Зеленского, 26 февраля, но данные об их розыске опубликованы только сейчас.
РИА Новости ранее сообщало, что бывший чиновник Андрей Гмырин, согласно судебным документам, проходит по делу о хищении более 2,25 миллиарда гривен (около 54 миллионов долларов) из государственных предприятий.
Иностранная пресса писала, что связанная с Гмыриным коррупционная сеть каждый месяц направляла около 50 миллионов долларов в компании, зарегистрированные в ОАЭ и аффилированные с ними.
