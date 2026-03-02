Рейтинг@Mail.ru
Украина становится мясной лавкой на рынке мирового насилия, заявил сенатор - РИА Новости, 02.03.2026
23:06 02.03.2026
Украина становится мясной лавкой на рынке мирового насилия, заявил сенатор
Украина становится мясной лавкой на рынке мирового насилия, заявил сенатор - РИА Новости, 02.03.2026
Украина становится мясной лавкой на рынке мирового насилия, заявил сенатор
Украина становится "мясной лавкой" на "рынке мирового насилия", таким мнением в беседе с РИА Новости поделился сенатор от ДНР Александр Волошин, комментируя... РИА Новости, 02.03.2026
в мире, украина, ближний восток, сша, кир стармер, александр волошин
В мире, Украина, Ближний Восток, США, Кир Стармер, Александр Волошин
Украина становится мясной лавкой на рынке мирового насилия, заявил сенатор

Сенатор Волошин: Украина становится мясной лавкой на рынке мирового насилия

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Украина становится "мясной лавкой" на "рынке мирового насилия", таким мнением в беседе с РИА Новости поделился сенатор от ДНР Александр Волошин, комментируя заявление британского премьер-министра Кира Стармера об отправке украинцев на Ближний Восток для борьбы с иранскими БПЛА.
В понедельник Стармер сообщил о намерении направить в страны Персидского залива экспертов из Великобритании и Украины, чтобы те помогли сбивать иранские БПЛА.
Сотрудники НАБУ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Украина становится "мясной лавкой" на "рынке мирового насилия". И вот главный вопрос: нравится ли самим украинцам быть частью этой кровавой песочницы?", - сказал сенатор.
Он добавил, что теперь украинских военных планируют использовать на Ближнем Востоке из-за полученного ими в ходе конфликта на Украине боевого опыта.
"Заявление Кира Стармера представляет собой откровенность на грани цинизма. Британский премьер фактически признал то, о чем на Западе все-таки пока стараются не говорить вслух: Украина превратилась в общеевропейский полигон для испытания вооружений, технологий, тактики, систем ПВО и перехвата дронов", - сказал Волошин.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
