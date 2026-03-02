Украина становится мясной лавкой на рынке мирового насилия, заявил сенатор

ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Украина становится "мясной лавкой" на "рынке мирового насилия", таким мнением в беседе с РИА Новости поделился сенатор от ДНР Александр Волошин, комментируя заявление британского премьер-министра Кира Стармера об отправке украинцев на Ближний Восток для борьбы с иранскими БПЛА.