НАБУ объявило в розыск родителей экс-чиновника из окружения Зеленского

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск родителей экс-советника председателя фонда госимущества Украины Андрея Гмырина, свидетельствуют официальные данные, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным, Анатолий и Зоя Гмырины, родители Андрея Гмырина, которого связывают с офисом Владимира Зеленского, были объявлены в розыск в конце февраля.
Ранее РИА Новости на основе анализа украинских судебных документов сообщало, что Гмырин-младший проходит по делу о хищении более 2,25 миллиарда гривен (около 54 миллионов долларов) из государственных предприятий.
Согласно материалам уголовного дела, возбужденного в марте 2020 года на Украине, Гмырин входил в группу под руководством бывшего главы фонда госимущества Дмитрия Сенниченко. По версии следствия, с сентября 2019 по февраль 2022 года организация выводила средства с крупнейших госпредприятий через назначение лояльных руководителей и заключение фиктивных контрактов.
Турецкая газета Aydinlik сообщала, что коррупционная сеть, связанная с Гмыриным, ежемесячно направляла около 50 миллионов долларов в компании, зарегистрированные в ОАЭ и аффилированные с ним, включая GFM Investment Group LLC и Gmyrin Family Holding Limited.