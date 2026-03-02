НАБУ объявило в розыск родителей экс-чиновника из окружения Зеленского

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск родителей экс-советника председателя фонда госимущества Украины Андрея Гмырина, свидетельствуют официальные данные, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Ранее РИА Новости на основе анализа украинских судебных документов сообщало, что Гмырин-младший проходит по делу о хищении более 2,25 миллиарда гривен (около 54 миллионов долларов) из государственных предприятий.