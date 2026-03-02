МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Читатели японской газеты Читатели японской газеты Sankei Shimbun раскритиковали Украину после публикации о том, что непримиримые позиции киевского режима в отношении территориальных уступок могут нарушить переговорный процесс.

"Да вы посмотрите на то, как они себя ведут на переговорах! Сейчас СМИ дурят народ, но все же становится совершенно ясно, что этот конфликт может закончиться только безоговорочной капитуляцией Украины и ничем иным", — отметил читатель.

"Зеленский не намерен прекращать военные действия. Он слишком самоуверен и считает, что поддержка международного сообщества безгранична. Без шуток, его поведение отвратительно", — обрушился с критикой другой.

"Трампу теперь будет не до Украины, и Россия обставит всех в два счета. Сейчас именно Владимир Путин определяет, насколько выгодными будут условия прекращения огня для России. Только он", — заявил третий.

"Украина проигрывает на поле боя. Даже помощь "коалиции желающих" не помогла. Пора согласиться на территориальные уступки и объявить о прекращении огня, чтобы избежать дальнейших жертв", — заключил еще один читатель.

Мирный процесс по Украине

Киева и В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы Вашингтона . Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".

Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске , рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.

Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.

Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.