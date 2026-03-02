Предприятия критической инфраструктуры Украины смогут создавать группы ПВО

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Украинские предприятия критической инфраструктуры смогут создавать собственные группы противовоздушной обороны (ПВО), они будут получать вооружение от воздушных сил ВСУ, сообщила премьер Украины Юлия Свириденко.

"Предприятия критической инфраструктуры независимо от формы собственности могут создавать группы ПВО… Правительство разрешило предоставлять им дополнительное вооружение для усиления противовоздушной защиты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Свириденко.