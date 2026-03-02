Предприятия критической инфраструктуры Украины смогут создавать группы ПВО

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Украинские предприятия критической инфраструктуры смогут создавать собственные группы противовоздушной обороны (ПВО), они будут получать вооружение от воздушных сил ВСУ, сообщила премьер Украины Юлия Свириденко.
"Предприятия критической инфраструктуры независимо от формы собственности могут создавать группы ПВО… Правительство разрешило предоставлять им дополнительное вооружение для усиления противовоздушной защиты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Свириденко.
Как отмечает Свириденко, персонал предприятий будет проходить обучение и сертификацию в учреждениях, которые определит министерство обороны, а командование воздушных сил ВСУ сможет временно передавать предприятиям средства ПВО и боеприпасы в рамках индивидуального решения по каждому из них.
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк ранее заявил, что ни одно оборонительное сооружение не смогло защитить поврежденные две крупные теплоэлектроцентрали в Киеве, на которых продолжаются восстановительные работы.