Сийярто: на Украине сотрудники ТЦК похитили двух закарпатских венгров

БУДАПЕШТ, 2 мар - РИА Новости. Сотрудники украинского военкомата похитили двух закарпатских венгров, один из которых страдает психическим расстройством, а второй имеет официальное освобождение от призыва, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

По его словам, еще один житель города Берегово, имеющий и венгерское гражданство, был "жестоко пойман сотрудниками военкомата, несмотря на то, что у него есть официальное освобождение от призыва".