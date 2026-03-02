https://ria.ru/20260302/ukraina-2077946510.html
Сийярто: на Украине сотрудники ТЦК похитили двух закарпатских венгров
Сийярто: на Украине сотрудники ТЦК похитили двух закарпатских венгров - РИА Новости, 02.03.2026
Сийярто: на Украине сотрудники ТЦК похитили двух закарпатских венгров
Сотрудники украинского военкомата похитили двух закарпатских венгров, один из которых страдает психическим расстройством, а второй имеет официальное...
БУДАПЕШТ, 2 мар - РИА Новости. Сотрудники украинского военкомата похитили двух закарпатских венгров, один из которых страдает психическим расстройством, а второй имеет официальное освобождение от призыва, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Молодой человек венгерской национальности, страдавший психическими расстройствами, был похищен и уже сегодня исчез", - сказал Сийярто
в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
По его словам, еще один житель города Берегово, имеющий и венгерское гражданство, был "жестоко пойман сотрудниками военкомата, несмотря на то, что у него есть официальное освобождение от призыва".
Сийярто ранее заявил, что украинцы отчаянно пытаются бежать из страны, чтобы избежать принудительной мобилизации, которая превратилась в охоту на людей. За последний год власти Венгрии
сообщали о двух закарпатских венграх, которые погибли в ходе принудительной мобилизации на Украине
.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ
, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская