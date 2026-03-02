https://ria.ru/20260302/ukraina-2077936401.html
Новый раунд переговоров по Украине может пройти в Стамбуле, пишут СМИ
Новый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине может пройти в Стамбуле, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T16:26:00+03:00
в мире, украина, стамбул, абу-даби, владимир зеленский, мирный план сша по украине
