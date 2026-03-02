Рейтинг@Mail.ru
02.03.2026

Новый раунд переговоров по Украине может пройти в Стамбуле, пишут СМИ
16:26 02.03.2026
Новый раунд переговоров по Украине может пройти в Стамбуле, пишут СМИ
Новый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине может пройти в Стамбуле, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник. РИА Новости, 02.03.2026
Новый раунд переговоров по Украине может пройти в Стамбуле, пишут СМИ

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Новый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине может пройти в Стамбуле, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.
Владимир Зеленский ранее утверждал, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине может пройти с 5 по 8 марта, так как встречу никто не отменял, и из-за ситуации на Ближнем Востоке, помимо Абу-Даби, возможной площадкой для встречи может стать Турция или Швейцария.
"В настоящее время воздушное пространство Объединенных Арабских Эмиратов закрыто из-за риска ракетных и беспилотных атак, поэтому переговоры в Абу-Даби вряд ли состоятся. В качестве альтернативного места проведения рассматривается Стамбул", - говорится в публикации.
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Песков ответил на вопрос о повестке переговоров по Украине
