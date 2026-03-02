Жителя Смоленской области заподозрили в продаже сим-карт на Украину

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 мар — РИА Новости. Житель Смоленской области подозревается в продаже сим-карт на Украину для обмана россиян, сообщило УФСБ России по региону.
Сообщается, что сотрудники регионального УФСБ пресекли противоправную деятельность 40-летнего жителя Смоленской области, оказывавшего содействие украинским кол-центрам.
"Мужчина из корыстных побуждений оформлял на подконтрольные ему коммерческие организации сим-карты, которые впоследствии передавал на территорию Украины злоумышленникам для совершения мошеннических звонков гражданам Российской Федерации. За участие в противоправной деятельности фигурант получил денежное вознаграждение в размере 300 долларов США в виде криптовалюты", — говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 274.4 УК России ("Неправомерная передача абонентских номеров и идентификаторов"). Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, подчеркивают в УФСБ России по региону.