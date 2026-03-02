МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Украинский волонтер Роман Доник усомнился в том, что привлечение иностранных наемников сможет решить проблемы нехватки личного состава в ВСУ.
Министр обороны Украины Михаил Федоров накануне заявил о планах привлечь в ВСУ больше иностранцев из-за проблем с мобилизацией и самовольным оставлением частей.
"Я не знаю, как за счет иностранцев будут решать проблемы мобилизации и самовольного оставления частей. Потому что все-таки это наемники и заробитчане (трудовые мигранты - ред.)", - написал Доник на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По его словам, наемники едут на Украину, чтобы заработать денег, и могут покинуть позиции или уйти из части в случае опасности. "Они отказывались выезжать на боевые и постоянно настаивали на продолжении тренировок на полигонах. Они самовольно оставляли части. И они разрывали контракты", - добавил Доник.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей Украине. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 16 февраля заявил РИА Новости, что иностранные наемники теряют интерес к участию в боевых действиях на стороне Украины, так как понимают последствия для здоровья и жизни.
* запрещена в РФ как экстремистская
