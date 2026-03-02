Рейтинг@Mail.ru
12:30 02.03.2026 (обновлено: 12:31 02.03.2026)
Песков ответил на вопрос о повестке переговоров по Украине
Песков ответил на вопрос о повестке переговоров по Украине
украина, в мире, россия, дмитрий песков, владимир мединский, сша, рустем умеров, мирный план сша по украине
Украина, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, США, Рустем Умеров, Мирный план США по Украине
Песков ответил на вопрос о повестке переговоров по Украине

Песков: гарантии безопасносности находятся на повестке переговоров по Украине

Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Гарантии безопасности находятся на повестке переговоров по Украине, наряду с главным территориальным вопросом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наряду с другими вопросами, с главным вопросом, а именно - территориальным вопросом, гарантия безопасности, конечно же, находятся на повестке дня переговоров", - сказал Песков журналистам.
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс.
Мирошник назвал Украину государствоподобным образованием-содержанкой
Вчера, 10:46
 
Заголовок открываемого материала