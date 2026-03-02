"Диктатор, очнись!" В ЕС обратились к Зеленскому после слов о Хаменеи

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский зря пытается мечтать о смене режима в Иране, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.
По его словам, Зеленский перешел черту, когда решил глумиться над памятью иранского лидера.
"В официальном аккаунте написано, что ничто не сравнится со смертью диктатора. Это мерзко и самокритично со стороны Зеленского", — подытожил Христофору.
Накануне Владимир Зеленский поддержал удары Штатов по Ирану и призвал "действовать решительно", а в официальном аккаунте Украины в социальной сети X вышел пост, в котором аятоллу называют "диктатором, с чьей смертью ничего не сравнится".
Удары США и Израиля
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.