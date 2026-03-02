Рейтинг@Mail.ru
07:57 02.03.2026
Командир ЦАХАЛ назвал цели ударов Израиля по Ливану
Целью первой волны ударов Израиля по Ливану были высокопоставленные члены "Хезболлах", штаб-квартиры и инфраструктура движения, заявил командир северного округа РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T07:57:00+03:00
2026-03-02T07:57:00+03:00
в мире
ливан
сша
израиль
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
военная операция сша и израиля против ирана
ливан
сша
израиль
в мире, ливан, сша, израиль, хезболла, армия обороны израиля (цахал), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, США, Израиль, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Военная операция США и Израиля против Ирана
Командир ЦАХАЛ назвал цели ударов Израиля по Ливану

Израильские военные на севере Израиля в районе границы с Ливаном
Израильские военные на севере Израиля в районе границы с Ливаном. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Целью первой волны ударов Израиля по Ливану были высокопоставленные члены "Хезболлах", штаб-квартиры и инфраструктура движения, заявил командир северного округа Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-майор Рафи Мило.
"Вскоре после ракетного обстрела со стороны "Хезболлах", в соответствии с планом, мы начали первую масштабную волну ударов по Бейруту и ​​южному Ливану, выбрав целью высокопоставленных боевиков, штаб-квартиры и инфраструктуру террористов. Мы также принимаем меры по эвакуации мирного населения на юге Ливана в преддверии дальнейших ударов", - приводит слова Мило Telegram-канал ЦАХАЛ.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
В результате ударов Израиля по Ливану погибли не менее 20 человек
