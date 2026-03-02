https://ria.ru/20260302/udary-2077782803.html
Командир ЦАХАЛ назвал цели ударов Израиля по Ливану
Командир ЦАХАЛ назвал цели ударов Израиля по Ливану - РИА Новости, 02.03.2026
Командир ЦАХАЛ назвал цели ударов Израиля по Ливану
Целью первой волны ударов Израиля по Ливану были высокопоставленные члены "Хезболлах", штаб-квартиры и инфраструктура движения, заявил командир северного округа РИА Новости, 02.03.2026
Целью ударов Израиля по Ливану были высокопоставленные члены "Хезболлах"