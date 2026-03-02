Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в результате ударов Израиля на юге Ливана погибли четыре человека - РИА Новости, 02.03.2026
07:21 02.03.2026
СМИ: в результате ударов Израиля на юге Ливана погибли четыре человека
СМИ: в результате ударов Израиля на юге Ливана погибли четыре человека
Жертвами ударов израильских ВВС на юге Ливана стали четыре человека, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.
СМИ: в результате ударов Израиля на юге Ливана погибли четыре человека

Al Mayadeen: в результате ударов Израиля на юге Ливана погибли четыре человека

На месте израильского авиаудара по жилому дому в Ливане
На месте израильского авиаудара по жилому дому в Ливане. Архивное фото
БЕЙРУТ, 2 мар - РИА Новости. Жертвами ударов израильских ВВС на юге Ливана стали четыре человека, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.
"Четыре человека погибли в результате удара израильской авиации по поселению Султания", - передает телеканал.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США
СМИ: ПВО Ирана сбили американский БПЛА MQ9 над Исфаханом
