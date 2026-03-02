https://ria.ru/20260302/udary-2077780490.html
СМИ: в результате ударов Израиля на юге Ливана погибли четыре человека
СМИ: в результате ударов Израиля на юге Ливана погибли четыре человека - РИА Новости, 02.03.2026
СМИ: в результате ударов Израиля на юге Ливана погибли четыре человека
Жертвами ударов израильских ВВС на юге Ливана стали четыре человека, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T07:21:00+03:00
2026-03-02T07:21:00+03:00
2026-03-02T07:21:00+03:00
в мире
ливан
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056988670_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8251c9d8a8f120d3b522fadaeed374ce.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077779691.html
ливан
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056988670_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bc0559f647b0ff60977a2f783169fbaa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: в результате ударов Израиля на юге Ливана погибли четыре человека
Al Mayadeen: в результате ударов Израиля на юге Ливана погибли четыре человека