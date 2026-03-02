Рейтинг@Mail.ru
В CENTCOM заявили, что США продолжают наносить удары по Ирану - РИА Новости, 02.03.2026
05:31 02.03.2026
В CENTCOM заявили, что США продолжают наносить удары по Ирану
В CENTCOM заявили, что США продолжают наносить удары по Ирану - РИА Новости, 02.03.2026
В CENTCOM заявили, что США продолжают наносить удары по Ирану
Военные США продолжают нанесение ударов против Ирана, сообщили в центральном командовании ВС страны. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T05:31:00+03:00
2026-03-02T05:31:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
владимир путин
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана
В CENTCOM заявили, что США продолжают наносить удары по Ирану

CENTCOM: удары по Ирану продолжаются

Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 2 мар – РИА Новости. Военные США продолжают нанесение ударов против Ирана, сообщили в центральном командовании ВС страны.
"Удары продолжаются", – говорится в заявлении командования в Х.
СМИ: в Капитолии усилят меры безопасности из-за возможной угрозы терактов
04:54
СМИ: в Капитолии усилят меры безопасности из-за возможной угрозы терактов
04:54
Там также показали видео ударов.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Флаги США - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
СМИ: главы США и ОАЭ обсудили удары Ирана по Эмиратам и другим странам
05:25
05:25
 
В миреИранСШАИзраильАли ХаменеиВладимир ПутинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
