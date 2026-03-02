https://ria.ru/20260302/udary-2077770864.html
Боевая авиация нанесла удары на юге Ливана
Боевая авиация нанесла удары на юге Ливана - РИА Новости, 02.03.2026
Боевая авиация нанесла удары на юге Ливана
Окрестности города Набатия на юге Ливана подверглись ударам боевой авиации, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник. РИА Новости, 02.03.2026
Боевая авиация нанесла удары на юге Ливана
