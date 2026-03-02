https://ria.ru/20260302/udary-2077768879.html
Авиация нанесла вторую серию ударов по пригороду Бейрута
Боевая авиация нанесла вторую серию ударов по разным районам пригорода Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2026
в мире
бейрут
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
бейрут
сша
израиль
В мире, Бейрут, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
