Рейтинг@Mail.ru
Авиация нанесла вторую серию ударов по пригороду Бейрута - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:02 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/udary-2077768879.html
Авиация нанесла вторую серию ударов по пригороду Бейрута
Авиация нанесла вторую серию ударов по пригороду Бейрута - РИА Новости, 02.03.2026
Авиация нанесла вторую серию ударов по пригороду Бейрута
Боевая авиация нанесла вторую серию ударов по разным районам пригорода Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T04:02:00+03:00
2026-03-02T04:02:00+03:00
в мире
бейрут
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772007562_0:88:3070:1815_1920x0_80_0_0_a4ec20e287e43cdc53890ad26f982d8b.jpg
https://ria.ru/20260302/pozhar-2077767756.html
бейрут
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772007562_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_91d989fa6bb10583168026ef4934c8fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бейрут, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Бейрут, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Авиация нанесла вторую серию ударов по пригороду Бейрута

РИА Новости: ВВС Израиля нанесли вторую серию ударов по пригородам Бейрута

© AP Photo / Tsafrir AbayovИстребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 2 мар - РИА Новости. Боевая авиация нанесла вторую серию ударов по разным районам пригорода Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
Сильные звуки взрывов были слышны в районе Джнах.
Ливанский военно-полевой источник также сообщил РИА Новости, что ударам подверглись районы Харет-Хрейк, Джнах и Мрейджи в южном пригороде столицы.
На данный момент нанесено не менее 10 ударов.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте взрыва в Эрбиле, Ирак - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
СМИ: сильный пожар виден вблизи американской авиабазы в Ираке
03:52
 
В миреБейрутСШАИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала