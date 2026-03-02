Рейтинг@Mail.ru
03:58 02.03.2026
Армия Израиля сообщила о начале ударов по целям "Хезболлах"
Армия Израиля сообщила о начале ударов по целям "Хезболлах"
Израильская армия сообщила о начале ударов по целям движения "Хезболлах" на территории Ливана. РИА Новости, 02.03.2026
в мире, израиль, ливан, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
Армия Израиля сообщила о начале ударов по целям "Хезболлах"

Армия Израиля сообщила о начале ударов по целям "Хезболлах" на территории Ливана

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Израильская армия сообщила о начале ударов по целям движения "Хезболлах" на территории Ливана.
Ранее армия сообщала о сиренах воздушной тревоги в ряде районов на севере Израиля после пуска снарядов из Ливана.
"Армия обороны Израиля начала наносить удары по целям террористической организации "Хезболлах" на территории Ливана. В ответ на пуск снаряда со стороны "Хезболлах" в направлении Государства Израиль Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удары по целям "Хезболлах", - сообщила армия.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Самолеты авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
МИД ОАЭ передал ноту протеста послу Ирана
