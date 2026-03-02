https://ria.ru/20260302/udary-2077768586.html
Армия Израиля сообщила о начале ударов по целям "Хезболлах"
Израильская армия сообщила о начале ударов по целям движения "Хезболлах" на территории Ливана. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T03:58:00+03:00
РИА Новости
