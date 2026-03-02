В США выступили с пугающим предупреждением из-за ударов по Ирану

"Мировая война возможна. Израиль и США могут обострить ситуацию, если их первоначальная атака не приведет к свержению иранского правительства. Это может спровоцировать цепь эскалации, учитывая влиятельных сторонников Ирана", — сказал он.

При этом, пояснил Сакс, война навсегда подорвет репутацию и Тель-Авива, и Вашингтона. Они сейчас являются самыми опасными государствами: США — в мире, а Израиль — на Ближнем Востоке, уточнил он.

В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.

По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.