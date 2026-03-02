Рейтинг@Mail.ru
В США выступили с пугающим предупреждением из-за ударов по Ирану - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:01 02.03.2026 (обновлено: 01:02 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/udary-2077756816.html
В США выступили с пугающим предупреждением из-за ударов по Ирану
В США выступили с пугающим предупреждением из-за ударов по Ирану - РИА Новости, 02.03.2026
В США выступили с пугающим предупреждением из-за ударов по Ирану
Удары США и Израиля по Ирану могут привести к началу мировой войны, заявил в интервью газете Berliner Zeitung экономист Джеффри Сакс. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T01:01:00+03:00
2026-03-02T01:02:00+03:00
в мире
израиль
сша
тель-авив
дональд трамп
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077794429_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d88c0e2746ad6960815b123c79ddb8a4.jpg
https://ria.ru/20260302/tramp-2077754973.html
https://ria.ru/20260301/iran-2077672788.html
https://ria.ru/20260301/iran-2077687298.html
https://ria.ru/20260301/iran-2077711564.html
израиль
сша
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077794429_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_44bb34976f42040a200a33b545f4a39a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, тель-авив, дональд трамп, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, США, Тель-Авив, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
В США выступили с пугающим предупреждением из-за ударов по Ирану

Сакс заявил, что атака США и Израиля на Иран может привести к мировой войне

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте авиаудара в Тегеране, Иран
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Удары США и Израиля по Ирану могут привести к началу мировой войны, заявил в интервью газете Berliner Zeitung экономист Джеффри Сакс.
«
"Мировая война возможна. Израиль и США могут обострить ситуацию, если их первоначальная атака не приведет к свержению иранского правительства. Это может спровоцировать цепь эскалации, учитывая влиятельных сторонников Ирана", — сказал он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Трамп пригрозил силовикам Ирана смертью, если они не сложат оружие
00:35
По словам эксперта, стремление Тель-Авива и Вашингтона к свержению иранского правительства является лишь частью плана достижения гегемонии на Ближнем Востоке.
"Эта попытка, скорее всего, потерпит неудачу, но не раньше, чем причинит огромные страдания, разрушения и гибель людей, как это уже сделали США и Израиль во всем регионе", — предупредил дипломат.
При этом, пояснил Сакс, война навсегда подорвет репутацию и Тель-Авива, и Вашингтона. Они сейчас являются самыми опасными государствами: США — в мире, а Израиль — на Ближнем Востоке, уточнил он.
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"На грани краха". В Финляндии неожиданно высказались об ударах США по Ирану
Вчера, 15:39

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"Каждый раз". На Западе указали США на ошибки по Ирану
Вчера, 16:42
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"Самый серьезный риск". Шаг Трампа против Ирана ужаснул Запад
Вчера, 18:44
 
В миреИзраильСШАТель-АвивДональд ТрампАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала