Посол Ирана в Вене обвинил США в ударах по мирным ядерным объектам
ВЕНА, 2 мар - РИА Новости. Посол и постпред Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи утверждает, что США на основе необоснованных обвинений сначала в июне, а затем и сейчас, нанесли удары по мирным ядерным объектам Ирана, находящимся под гарантиями МАГАТЭ.
"Это уже второй раз, когда они (США - ред.) вторгаются в наши страны во время переговоров. Сегодня здесь, в Вене, мы должны были проводить технические встречи. На основе подобных обманов и необоснованных обвинений они сначала в июне, а затем и сейчас, нанесли удары по мирным ядерным объектам, находящимся под гарантиями (МАГАТЭ)", - сказал посол журналистам по итогам спецсессии Совета управляющих МАГАТЭ в понедельник в Вене.
Дипломат добавил, что с точки зрения международного права эти удары "являются незаконными и представляют собой акт агрессии".