Рейтинг@Mail.ru
Посол Ирана в Вене обвинил США в ударах по мирным ядерным объектам - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/udar-2077873066.html
Посол Ирана в Вене обвинил США в ударах по мирным ядерным объектам
Посол Ирана в Вене обвинил США в ударах по мирным ядерным объектам - РИА Новости, 02.03.2026
Посол Ирана в Вене обвинил США в ударах по мирным ядерным объектам
Посол и постпред Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи утверждает, что США на основе необоснованных обвинений сначала в июне, а затем и... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T13:10:00+03:00
2026-03-02T13:10:00+03:00
в мире
вена
иран
сша
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_2:0:1998:1123_1920x0_80_0_0_fe8e5e9d9c29fd254cc7c1d7f4b06e51.jpg
https://ria.ru/20260302/magate-2077846965.html
вена
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_252:0:1749:1123_1920x0_80_0_0_353cb9496d819b81d5e5b08c18a270bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вена, иран, сша, магатэ
В мире, Вена, Иран, США, МАГАТЭ
Посол Ирана в Вене обвинил США в ударах по мирным ядерным объектам

Наджафи: США необоснованно ударили по мирным ядерным объектам Ирана

© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 2 мар - РИА Новости. Посол и постпред Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи утверждает, что США на основе необоснованных обвинений сначала в июне, а затем и сейчас, нанесли удары по мирным ядерным объектам Ирана, находящимся под гарантиями МАГАТЭ.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Это уже второй раз, когда они (США - ред.) вторгаются в наши страны во время переговоров. Сегодня здесь, в Вене, мы должны были проводить технические встречи. На основе подобных обманов и необоснованных обвинений они сначала в июне, а затем и сейчас, нанесли удары по мирным ядерным объектам, находящимся под гарантиями (МАГАТЭ)", - сказал посол журналистам по итогам спецсессии Совета управляющих МАГАТЭ в понедельник в Вене.
Дипломат добавил, что с точки зрения международного права эти удары "являются незаконными и представляют собой акт агрессии".
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
МАГАТЭ пытается связаться с иранскими органами ядерного регулирования
Вчера, 12:03
 
В миреВенаИранСШАМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала