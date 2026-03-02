https://ria.ru/20260302/udar-2077807236.html
По НПЗ Aramco в Саудовской Аравии нанесли удар БПЛА
По НПЗ Aramco в Саудовской Аравии нанесли удар БПЛА - РИА Новости, 02.03.2026
По НПЗ Aramco в Саудовской Аравии нанесли удар БПЛА
Удар БПЛА нанесен по НПЗ компании Aramco в Саудовской Аравии, его работа приостановлена в рамках меры предосторожности, передает агентство Рейтер со ссылкой... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T10:25:00+03:00
2026-03-02T10:25:00+03:00
2026-03-02T10:49:00+03:00
саудовская аравия
saudi aramco
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077815068_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ecdb1ba551f6670f2b480d21df69e45e.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077670734.html
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077815068_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_72efb299e8d192a0f864349e7ac1eb56.jpg
Последствия атаки Ирана по нефтеперерабатывающему заводу ARAMCO в Рас-Таннуре
Последствия атаки Ирана по нефтеперерабатывающему заводу ARAMCO в Рас-Таннуре
2026-03-02T10:25
true
PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саудовская аравия, saudi aramco, военная операция сша и израиля против ирана
Саудовская Аравия, Saudi Aramco, Военная операция США и Израиля против Ирана
По НПЗ Aramco в Саудовской Аравии нанесли удар БПЛА
В Саудовской Аравии нанесли удар БПЛА по НПЗ Aramco