Рейтинг@Mail.ru
По НПЗ Aramco в Саудовской Аравии нанесли удар БПЛА - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 02.03.2026 (обновлено: 10:49 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/udar-2077807236.html
По НПЗ Aramco в Саудовской Аравии нанесли удар БПЛА
По НПЗ Aramco в Саудовской Аравии нанесли удар БПЛА - РИА Новости, 02.03.2026
По НПЗ Aramco в Саудовской Аравии нанесли удар БПЛА
Удар БПЛА нанесен по НПЗ компании Aramco в Саудовской Аравии, его работа приостановлена ​​в рамках меры предосторожности, передает агентство Рейтер со ссылкой... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T10:25:00+03:00
2026-03-02T10:49:00+03:00
саудовская аравия
saudi aramco
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077815068_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ecdb1ba551f6670f2b480d21df69e45e.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077670734.html
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия атаки Ирана по нефтеперерабатывающему заводу ARAMCO в Рас-Таннуре
Последствия атаки Ирана по нефтеперерабатывающему заводу ARAMCO в Рас-Таннуре
2026-03-02T10:25
true
PT0M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077815068_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_72efb299e8d192a0f864349e7ac1eb56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саудовская аравия, saudi aramco, военная операция сша и израиля против ирана
Саудовская Аравия, Saudi Aramco, Военная операция США и Израиля против Ирана
По НПЗ Aramco в Саудовской Аравии нанесли удар БПЛА

В Саудовской Аравии нанесли удар БПЛА по НПЗ Aramco

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Удар БПЛА нанесен по НПЗ компании Aramco в Саудовской Аравии, его работа приостановлена ​​в рамках меры предосторожности, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Удар беспилотником нанесен по НПЗ ARAMCO в Рас-Таннуре, работа приостановлена ​​в качестве меры предосторожности, ситуация под контролем", - говорится в сообщении агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00
 
Саудовская АравияSaudi AramcoВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала