https://ria.ru/20260302/udar-2077786481.html
Удар по базе ВВС Британии нанесен беспилотником, заявили на Кипре
Удар по базе ВВС Британии нанесен беспилотником, заявили на Кипре - РИА Новости, 02.03.2026
Удар по базе ВВС Британии нанесен беспилотником, заявили на Кипре
Удар по базе ВВС Великобритании Акротири был нанесен беспилотником, заявил пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис, он назвал ущерб... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T08:40:00+03:00
2026-03-02T08:40:00+03:00
2026-03-02T08:46:00+03:00
в мире
кипр
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973350738_0:242:2977:1917_1920x0_80_0_0_ee8b93c51477acd052ab7a688107563b.jpg
https://ria.ru/20260302/samolet-2077785678.html
кипр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973350738_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_0866c78b81ed24274266912beedfe78a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кипр, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Кипр, Военная операция США и Израиля против Ирана
Удар по базе ВВС Британии нанесен беспилотником, заявили на Кипре
Пресс-секретарь правительства Кипра: ущерб удара по базе Британии незначителен