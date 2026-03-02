Рейтинг@Mail.ru
Удар по базе ВВС Британии нанесен беспилотником, заявили на Кипре - РИА Новости, 02.03.2026
08:40 02.03.2026
Удар по базе ВВС Британии нанесен беспилотником, заявили на Кипре
Удар по базе ВВС Великобритании Акротири был нанесен беспилотником, заявил пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис, он назвал ущерб... РИА Новости, 02.03.2026
2026
Удар по базе ВВС Британии нанесен беспилотником, заявили на Кипре

© AP Photo / Vadim Ghirda
© AP Photo / Vadim Ghirda
Британские военнослужащие рядом с истребителем Typhoon Королевских ВВС. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Удар по базе ВВС Великобритании Акротири был нанесен беспилотником, заявил пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис, он назвал ущерб незначительным.
"Что касается инцидента, произошедшего... на базе Акротири, то информация, полученная по различным каналам, указывает на то, что в нем был задействован беспилотный летательный аппарат, который нанес незначительный ущерб", - говорится в его сообщении в социальной сети X.
