07:59 02.03.2026
В ЦАХАЛ заявили об увеличении интенсивности ударов по Ливану
В ЦАХАЛ заявили об увеличении интенсивности ударов по Ливану
В ЦАХАЛ заявили об увеличении интенсивности ударов по Ливану

Генерал-майор Мило: интенсивность ударов Израиля по Ливану возрастет

© AP Photo / Baz RatnerИзраильские военные на севере Израиля
© AP Photo / Baz Ratner
Израильские военные на севере Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Командир северного округа Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-майор Рафи Мило заявил о продолжении ударов по Ливану, добавив, что их интенсивность будет возрастать.
"Удары продолжаются, их интенсивность возрастет", - заявил он, его слова приводит израильская армия.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Командир ЦАХАЛ назвал цели ударов Израиля по Ливану
07:57
 
В миреЛиванАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
