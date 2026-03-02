Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Израиль и США нанесли удары по четырем иранским городам - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:54 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/udar-2077775124.html
СМИ: Израиль и США нанесли удары по четырем иранским городам
СМИ: Израиль и США нанесли удары по четырем иранским городам - РИА Новости, 02.03.2026
СМИ: Израиль и США нанесли удары по четырем иранским городам
Иранские города Исфахан, Йезд, Тегеран и Хузестан подверглись американо-израильским бомбардировкам, сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T05:54:00+03:00
2026-03-02T05:54:00+03:00
в мире
исфахан
йезд
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077631355_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_afa47403931cf7ad2eb015776aa82031.jpg
https://ria.ru/20260302/udar-2077774822.html
исфахан
йезд
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077631355_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b98a3506d1be14d0a7230a055ef10652.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, исфахан, йезд, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Исфахан, Йезд, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: Израиль и США нанесли удары по четырем иранским городам

Al-Mayadeen: Израиль и США нанесли удары по четырем иранским городам

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте авиаудара в Тегеране, Иран
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 2 мар - РИА Новости. Иранские города Исфахан, Йезд, Тегеран и Хузестан подверглись американо-израильским бомбардировкам, сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen.
"Совместные американо-израильские удары нанесены по городам Исфахан, Йезд, Тегеран и Хузестан", - передает телеканал.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
СМИ: Британия подтвердила предполагаемый удар БПЛА по базе Акротири
05:36
 
В миреИсфаханЙездТегеран (город)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала