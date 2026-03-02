БЕЙРУТ, 2 мар - РИА Новости. Иранские города Исфахан, Йезд, Тегеран и Хузестан подверглись американо-израильским бомбардировкам, сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen.
СМИ: Израиль и США нанесли удары по четырем иранским городам
СМИ: Израиль и США нанесли удары по четырем иранским городам - РИА Новости, 02.03.2026
СМИ: Израиль и США нанесли удары по четырем иранским городам
Иранские города Исфахан, Йезд, Тегеран и Хузестан подверглись американо-израильским бомбардировкам, сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen. РИА Новости, 02.03.2026
в мире
исфахан
йезд
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
2026
СМИ: Израиль и США нанесли удары по четырем иранским городам
Al-Mayadeen: Израиль и США нанесли удары по четырем иранским городам
© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте авиаудара в Тегеране, Иран
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран. Архивное фото