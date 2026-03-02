https://ria.ru/20260302/udar-2077774822.html
СМИ: Британия подтвердила предполагаемый удар БПЛА по базе Акротири
СМИ: Британия подтвердила предполагаемый удар БПЛА по базе Акротири - РИА Новости, 02.03.2026
СМИ: Британия подтвердила предполагаемый удар БПЛА по базе Акротири
Министерство обороны Великобритании подтвердило предполагаемый удар БПЛА по базе Акротири на Кипре, заявив, что система защиты войск в регионе находится на... РИА Новости, 02.03.2026
в мире
кипр
великобритания
сша
военная операция сша и израиля против ирана
кипр
великобритания
сша
в мире, кипр, великобритания, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Кипр, Великобритания, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: Британия подтвердила предполагаемый удар БПЛА по базе Акротири
Independent: Британия подтвердила предполагаемый удар БПЛА по базе Акротири