Армия Израиля сообщила об ударе по высокопоставленным бойцам "Хезболлах"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе по высокопоставленным представителям ливанского шиитского движения "Хезболлах" в районе Бейрута и на юге Ливана. РИА Новости, 02.03.2026
в мире
израиль
бейрут
ливан
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
бейрут
ливан
