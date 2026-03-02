https://ria.ru/20260302/udar-2077768117.html
Пригород Бейрута подвергся массированным ударам авиации
Боевая авиация наносит массированные удары по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2026
в мире
сша
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
сша
израиль
иран
в мире, сша, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана
