Пригород Бейрута подвергся массированным ударам авиации - РИА Новости, 02.03.2026
03:54 02.03.2026
Пригород Бейрута подвергся массированным ударам авиации
Пригород Бейрута подвергся массированным ударам авиации
2026
Пригород Бейрута подвергся массированным ударам авиации

Дым на месте израильского авиаудара в Бейруте
Дым на месте израильского авиаудара в Бейруте. Архивное фото
БЕЙРУТ, 2 мар - РИА Новости. Боевая авиация наносит массированные удары по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
Слышно не менее восьми мощных взрывов и работа боевой авиации в небе над ливанской столицей.
