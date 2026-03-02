https://ria.ru/20260302/udar-2077754647.html
СМИ: в результате удара Ирана по Иерусалиму пострадали три человека
СМИ: в результате удара Ирана по Иерусалиму пострадали три человека
Три человека ранены в Израиле в районе Иерусалима в результате удара иранской баллистической ракеты, пишет газета Times of Israel со ссылкой на медиков. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T00:32:00+03:00
в мире
израиль
иерусалим
иран
военная операция сша и израиля против ирана
СМИ: в результате удара Ирана по Иерусалиму пострадали три человека
