00:32 02.03.2026 (обновлено: 09:12 02.03.2026)
СМИ: в результате удара Ирана по Иерусалиму пострадали три человека
СМИ: в результате удара Ирана по Иерусалиму пострадали три человека
Три человека ранены в Израиле в районе Иерусалима в результате удара иранской баллистической ракеты, пишет газета Times of Israel со ссылкой на медиков. РИА Новости, 02.03.2026
СМИ: в результате удара Ирана по Иерусалиму пострадали три человека

Times of Israel: в результате удара Ирана по Иерусалиму пострадали три человека

© Getty Images / Anadolu / Mostafa AlkharoufОбстановка на месте падения иранской ракеты в Иерусалиме, Израиль
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Три человека ранены в Израиле в районе Иерусалима в результате удара иранской баллистической ракеты, пишет газета Times of Israel со ссылкой на медиков.
Израильская армия ранее заявила, что зафиксировала пуск ракет из Ирана в сторону Израиля и ведет перехват.
"В результате попадания иранской баллистической ракеты на дорогу в районе Иерусалима три человека получили ранения", - говорится в материале издания.
По данным газеты, мужчина в возрасте 46 лет получил ранения средней степени тяжести, еще двое получили легкие ранения.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Страны Персидского залива призвали Иран прекратить атаки
