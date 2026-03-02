https://ria.ru/20260302/turtsija-2077922645.html
У Анкары нет информации о проведении переговоров по Украине в марте
У Анкары нет информации о проведении переговоров по Украине в марте
Информации о возможных переговорах по Украине в марте на территории Турции нет, заявили РИА Новости в администрации президента республики. РИА Новости, 02.03.2026
У Анкары нет информации о проведении переговоров по Украине в марте
