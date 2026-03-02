Рейтинг@Mail.ru
У Анкары нет информации о проведении переговоров по Украине в марте
15:38 02.03.2026
У Анкары нет информации о проведении переговоров по Украине в марте
Информации о возможных переговорах по Украине в марте на территории Турции нет, заявили РИА Новости в администрации президента республики.
2026
У Анкары нет информации о проведении переговоров по Украине в марте

АНКАРА, 2 мар — РИА Новости. Информации о возможных переговорах по Украине в марте на территории Турции нет, заявили РИА Новости в администрации президента республики.
Владимир Зеленский утверждал, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине может пройти с 5 по 8 марта, так как встречу никто не отменял, и из-за ситуации на Ближнем Востоке помимо Абу-Даби возможной площадкой для встречи может стать Турция или Швейцария.
"На данный момент какой-либо подтверждённой информации о проведении в Турции переговоров по Украине в марте не имеется", — сообщили в администрации турецкого лидера.
Там добавили, что в случае появления официальных договорённостей соответствующая информация будет доведена до общественности.
