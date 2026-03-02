Источник: Турция рассчитывает на поддержку стран для диалога Ирана и США

АНКАРА, 2 мар - РИА Новости. Анкара рассчитывает на поддержку стран региона для возобновления диалога между США и Ираном, отмечая, что последствия конфликта могут быть непредсказуемыми для всех сторон, сообщил РИА Новости источник в правительстве Турции.
"Турция считает необходимым скорейшее возвращение сторон к дипломатическому процессу и рассчитывает на конструктивную позицию стран региона. Последствия дальнейшей эскалации могут быть непредсказуемыми для всех", - заявил собеседник агентства.
По его словам, Анкара продолжает консультации с региональными партнёрами и выступает за снижение напряжённости и запуск переговорного механизма.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.