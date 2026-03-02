Источник в Анкаре заявил о готовности к посредничеству между США и Ираном

АНКАРА, 2 мар - РИА Новости. Турция подаёт сигналы о готовности к посредничеству между США и Ираном, однако конкретного переговорного процесса на данный момент нет, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.

"Анкара демонстрирует готовность внести вклад в дипломатические усилия, однако на данном этапе конкретного формализованного процесса или договорённостей не существует", - отметил собеседник агентства.

По его словам, Турция продолжает контакты с региональными и международными партнёрами, оценивая возможные форматы содействия диалогу.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.

В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.