Источник в Анкере рассказал о контактах с Россией по теме Ближнего Востока

АНКАРА, 2 мар - РИА Новости. Турция поддерживает контакты со странами региона, включая Россию, по ситуации на Ближнем Востоке, сообщил РИА Новости источник в правительстве страны.

"Анкара находится в контакте со всеми ключевыми государствами региона, в том числе с Российской Федерацией, по вопросам, связанным с развитием ситуации на Ближнем Востоке", - заявил собеседник агентства.

По его словам, консультации носят рабочий характер и направлены на обмен оценками и координацию возможных дипломатических шагов.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.

В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.