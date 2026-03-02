https://ria.ru/20260302/turtsija-2077847156.html
Источник в Анкере рассказал о контактах с Россией по теме Ближнего Востока
Источник в Анкере рассказал о контактах с Россией по теме Ближнего Востока - РИА Новости, 02.03.2026
Источник в Анкере рассказал о контактах с Россией по теме Ближнего Востока
Турция поддерживает контакты со странами региона, включая Россию, по ситуации на Ближнем Востоке, сообщил РИА Новости источник в правительстве страны. РИА Новости, 02.03.2026
Источник в Анкере рассказал о контактах с Россией по теме Ближнего Востока
АНКАРА, 2 мар - РИА Новости. Турция поддерживает контакты со странами региона, включая Россию, по ситуации на Ближнем Востоке, сообщил РИА Новости источник в правительстве страны.
"Анкара находится в контакте со всеми ключевыми государствами региона, в том числе с Российской Федерацией, по вопросам, связанным с развитием ситуации на Ближнем Востоке", - заявил собеседник агентства.
По его словам, консультации носят рабочий характер и направлены на обмен оценками и координацию возможных дипломатических шагов.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.