Источник в Анкере рассказал о контактах с Россией по теме Ближнего Востока
12:04 02.03.2026
Источник в Анкере рассказал о контактах с Россией по теме Ближнего Востока
в мире
иран
россия
сша
али хаменеи
владимир путин
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, россия, сша, али хаменеи, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Россия, США, Али Хаменеи, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана
АНКАРА, 2 мар - РИА Новости. Турция поддерживает контакты со странами региона, включая Россию, по ситуации на Ближнем Востоке, сообщил РИА Новости источник в правительстве страны.
"Анкара находится в контакте со всеми ключевыми государствами региона, в том числе с Российской Федерацией, по вопросам, связанным с развитием ситуации на Ближнем Востоке", - заявил собеседник агентства.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Фидан провел телефонный разговор с Каллас, сообщил источник
28 февраля, 23:05
По его словам, консультации носят рабочий характер и направлены на обмен оценками и координацию возможных дипломатических шагов.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Президент Турции Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Турция продолжит усилия по деэскалации на Ближнем Востоке, заявил Эрдоган
1 марта, 21:43
 
