Турция ввела ограничения на пересечение границы с Ираном

СТАМБУЛ, 2 мар – РИА Новости. Ограничения на пересечение границы между Турции и Ираном введены на фоне обстановки в регионе, сообщил в понедельник министр торговли Турции Омер Болат.

Министр сообщил, что на трех таможенных КПП на границе с Ираном работа идет в обычном режиме, фуры с грузами продолжают движение.

"Вместе с тем на этих трех КПП – в провинциях Агры, Ван и Хаккяри – обеими странами приостановлены переходы путешественников, совершающих однодневные поездки. Иран разрешает своим гражданам въехать в страну через Турцию, Турция разрешает своим гражданам и гражданам третьих стран въезд из Ирана", - сообщил министр в полученном РИА Новости пресс-релизе ведомства.

По его словам, власти Турции подготовили дополнительные меры, если таковых потребует ситуация.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.