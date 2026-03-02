Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали наиболее оперативные варианты возвращения туристов из ОАЭ
18:53 02.03.2026
В Госдуме назвали наиболее оперативные варианты возвращения туристов из ОАЭ
Наиболее оперативные варианты возвращения российских туристов из ОАЭ в РФ сейчас возможны через Азербайджан, Турцию, Катар и Оман, а при наличии рейсов - через... РИА Новости, 02.03.2026
россия, госдума рф, военная операция сша и израиля против ирана, оаэ
Россия, Госдума РФ, Военная операция США и Израиля против Ирана, ОАЭ
В Госдуме назвали наиболее оперативные варианты возвращения туристов из ОАЭ

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Наиболее оперативные варианты возвращения российских туристов из ОАЭ в РФ сейчас возможны через Азербайджан, Турцию, Катар и Оман, а при наличии рейсов - через страны Южного Кавказа или Центральной Азии, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.
"Наиболее оперативные варианты возвращения в РФ сейчас возможны через: Азербайджан, Турцию, Катар, Оман, а при наличии рейсов - через страны Южного Кавказа или Центральной Азии. Далее - пересадка на рейсы в Москву и другие города России", - сказал он.
Роспотребнадзор рассказал о правах туристов на Ближнем Востоке
Вчера, 17:40
Депутат напомнил, что на данный момент ситуация с авиасообщением в Объединенных Арабских Эмиратах постепенно стабилизируется, однако процесс остается непростым и во многом организуется в ручном режиме. По его словам, после временных ограничений воздушного пространства в ряде стран Персидского залива аэропорты, включая международный аэропорт Абу-Даби, начали поэтапно возобновлять работу.
"По данным онлайн-табло, открывается регистрация на международные рейсы, в том числе в Москву. При этом международный аэропорт Дубая продолжает работать с корректировками расписания: часть рейсов выполняется, часть переносится или объединяется", - уточнил политик.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00
 
