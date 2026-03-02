В Госдуме назвали наиболее оперативные варианты возвращения туристов из ОАЭ

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Наиболее оперативные варианты возвращения российских туристов из ОАЭ в РФ сейчас возможны через Азербайджан, Турцию, Катар и Оман, а при наличии рейсов - через страны Южного Кавказа или Центральной Азии, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.