Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, что делать российским туристам, застрявшим в ОАЭ - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
15:58 02.03.2026 (обновлено: 16:26 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/turist-2077928179.html
В Госдуме рассказали, что делать российским туристам, застрявшим в ОАЭ
В Госдуме рассказали, что делать российским туристам, застрявшим в ОАЭ - РИА Новости, 02.03.2026
В Госдуме рассказали, что делать российским туристам, застрявшим в ОАЭ
Российским туристам при задержке или отмене рейса в ОАЭ нужно обратиться к представителю авиакомпании за информацией о перебронировании или возврате, а... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T15:58:00+03:00
2026-03-02T16:26:00+03:00
туризм
оаэ
сша
иран
сергей кривонос
госдума рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955615016_0:87:2119:1279_1920x0_80_0_0_b4d30aa71e5a89196612ee5d93a9ea88.jpg
https://ria.ru/20260302/abu-dabi-2077891061.html
https://ria.ru/20260302/turist-2077843609.html
оаэ
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955615016_195:0:2082:1415_1920x0_80_0_0_524ab86e953e19ea6cd08cf3cf1e7909.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оаэ, сша, иран, сергей кривонос, госдума рф, в мире
Туризм, ОАЭ, США, Иран, Сергей Кривонос, Госдума РФ, В мире
В Госдуме рассказали, что делать российским туристам, застрявшим в ОАЭ

Кривоносов: если рейс задержали, нужно обратиться к представителю авиакомпании

© iStock.com / marchmeena29Девушка в аэропорту
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© iStock.com / marchmeena29
Девушка в аэропорту. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российским туристам при задержке или отмене рейса в ОАЭ нужно обратиться к представителю авиакомпании за информацией о перебронировании или возврате, а транзитным пассажирам — подойти к стойке перевозчика для решения вопросов по стыковке, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.
"Если рейс задержан или отменен, необходимо обратиться к представителю авиакомпании, уточнить статус перебронирования или возврата. Транзитным пассажирам — подойти к стойке перевозчика для решения вопроса по стыковке", — сказал он.
Флаги ОАЭ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Турист из Москвы получил в аэропорту Абу-Даби компенсацию за неудобства
Вчера, 13:54
Кривоносов напомнил, что при длительной задержке рейса пассажиры имеют право на предоставление воды, питания и размещения. По его словам, эти обязательства лежат на перевозчике в рамках международной практики авиаперевозок.
Он добавил, что туристам в Дубае и Абу-Даби важно не поддаваться панике и ориентироваться исключительно на официальную информацию авиакомпаний, туроператоров, российских консульских учреждений и государственных органов.
"Если вылет не состоялся из России — по авиабилетам предусмотрен стопроцентный возврат. По отелям условия зависят от конкретного объекта, но значительная часть гостиниц предлагает перенос или возврат средств. Если же турист уже находится в ОАЭ и рейс отменен из-за форс-мажорных обстоятельств, продление проживания, как правило, осуществляется за счет туриста — это международная практика. При этом многие отели идут навстречу и предлагают гибкие условия", — уточнил парламентарий.
Политик отметил, что сейчас туроператоры сопровождают своих клиентов и помогают с размещением до возобновления авиасообщения, а также прорабатывают альтернативные пути вывоза туристов.
"По информации властей ОАЭ, содействие от аэропортов и национальных авиаперевозчиков в вопросах временного размещения, питания и помощи с перебронированием билетов уже получили более 20 тысяч пассажиров", — добавил он.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Башни Этихад в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Турист рассказал о прохождении регистрации на рейс из Абу-Даби в Москву
Вчера, 11:53
 
ТуризмОАЭСШАИранСергей КривоносГосдума РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала