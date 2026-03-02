В Госдуме рассказали, что делать российским туристам, застрявшим в ОАЭ

https://ria.ru/20260302/turist-2077928179.html
2026-03-02T15:58:00+03:00
2026-03-02T15:58:00+03:00
2026-03-02T16:26:00+03:00
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российским туристам при задержке или отмене рейса в ОАЭ нужно обратиться к представителю авиакомпании за информацией о перебронировании или возврате, а транзитным пассажирам — подойти к стойке перевозчика для решения вопросов по стыковке, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.
"Если рейс задержан или отменен, необходимо обратиться к представителю авиакомпании, уточнить статус перебронирования или возврата. Транзитным пассажирам — подойти к стойке перевозчика для решения вопроса по стыковке", — сказал он.
Кривоносов
напомнил, что при длительной задержке рейса пассажиры имеют право на предоставление воды, питания и размещения. По его словам, эти обязательства лежат на перевозчике в рамках международной практики авиаперевозок.
Он добавил, что туристам в Дубае
и Абу-Даби
важно не поддаваться панике и ориентироваться исключительно на официальную информацию авиакомпаний, туроператоров, российских консульских учреждений и государственных органов.
"Если вылет не состоялся из России
— по авиабилетам предусмотрен стопроцентный возврат. По отелям условия зависят от конкретного объекта, но значительная часть гостиниц предлагает перенос или возврат средств. Если же турист уже находится в ОАЭ
и рейс отменен из-за форс-мажорных обстоятельств, продление проживания, как правило, осуществляется за счет туриста — это международная практика. При этом многие отели идут навстречу и предлагают гибкие условия", — уточнил парламентарий.
Политик отметил, что сейчас туроператоры сопровождают своих клиентов и помогают с размещением до возобновления авиасообщения, а также прорабатывают альтернативные пути вывоза туристов.
"По информации властей ОАЭ, содействие от аэропортов и национальных авиаперевозчиков в вопросах временного размещения, питания и помощи с перебронированием билетов уже получили более 20 тысяч пассажиров", — добавил он.
США
и Израиль
в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.