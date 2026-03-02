Турист, найденный в Пермской крае, укрывался от ветра в сугробе

УФА, 2 мар - РИА Новости. Выживший в Пермском крае турист до прихода спасателей сделал в сугробе настил из бревен и укрывался тентом от ветра, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

"По предварительным данным, мужчины, чтобы укрыться от непогоды, смастерили в сугробе настил из бревен. Когда нашли единственного выжившего, он укрывался там от ветра тентом. Дрова и продукты у них были", - рассказал собеседник РИА Новости подробности спасения туриста.