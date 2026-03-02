https://ria.ru/20260302/turist-2077905967.html
Единственный выживший в пермском лесу турист получил обморожение
Единственный выживший в пермском лесу турист получил обморожение - РИА Новости, 02.03.2026
Единственный выживший в пермском лесу турист получил обморожение
Единственный выживший в пермском лесу уфимский турист получил обморожение конечностей, он был в сознании, когда его нашли, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T14:39:00+03:00
2026-03-02T14:39:00+03:00
2026-03-02T14:39:00+03:00
происшествия
пермский край
россия
березники
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077678479_0:1:1679:945_1920x0_80_0_0_6696ef5957124a2c39f3af74ad9a15cb.jpg
https://ria.ru/20260301/turisty-2077667039.html
пермский край
россия
березники
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077678479_123:0:1383:945_1920x0_80_0_0_5e4a5d9985c5f8b2b748b7282fd96ecc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, россия, березники, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермский край, Россия, Березники, Следственный комитет России (СК РФ)
Единственный выживший в пермском лесу турист получил обморожение
РИА Новости: выживший в пермском лесу турист получил обморожение конечностей