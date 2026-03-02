https://ria.ru/20260302/turist-2077784180.html
Выживший в Прикамье турист остается в тяжёлом состоянии
Выживший в Прикамье турист, который с обморожением попал в больницу, остаётся в тяжёлом стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T08:20:00+03:00
происшествия
пермский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
пермский край
россия
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Выживший в Прикамье турист остается в тяжёлом состоянии
