Выживший в Прикамье турист остается в тяжёлом состоянии - РИА Новости, 02.03.2026
08:20 02.03.2026
Выживший в Прикамье турист остается в тяжёлом состоянии
Выживший в Прикамье турист остается в тяжёлом состоянии
происшествия, пермский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
УФА, 2 мар - РИА Новости. Выживший в Прикамье турист, который с обморожением попал в больницу, остаётся в тяжёлом стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Пермского края.
"Состояние пациента оценивается как тяжелое, стабильное", - сказал собеседник агентства.
Спасатели и волонтёры с 27 февраля искали пятерых уфимских туристов в районе плато Кваркуш Красновишерского муниципального округа в Пермском крае. По данным СК РФ, 20 февраля мужчины на снегоходах самостоятельно выдвинулись на плато и должны были вернуться 24 февраля. Во вторник были найдены 4 тела, 1 мужчина выжил, он госпитализирован в тяжёлом состоянии с обморожением.
Заявка о пропаже туристов в Прикамье была поздней, считают спасатели
ПроисшествияПермский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
