Россиянам посоветовали самим не аннулировать туры в страны Ближнего Востока
Туризм
 
12:53 02.03.2026
Россиянам посоветовали самим не аннулировать туры в страны Ближнего Востока
Россиянам посоветовали самим не аннулировать туры в страны Ближнего Востока - РИА Новости, 02.03.2026
Россиянам посоветовали самим не аннулировать туры в страны Ближнего Востока
Российским туристам рекомендуется самостоятельно не аннулировать туры в страны Ближнего Востока на фоне ирано-израильского конфликта, в данном случае лучше... РИА Новости, 02.03.2026
Россиянам посоветовали самим не аннулировать туры в страны Ближнего Востока

"Розовый слон": россиянам не стоит аннулировать туры в страны Ближнего Востока

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российским туристам рекомендуется самостоятельно не аннулировать туры в страны Ближнего Востока на фоне ирано-израильского конфликта, в данном случае лучше ждать советов и рекомендаций от турагентов, рассказал РИА Новости генеральный директор туроператора "Розовый слон" Алексан Мкртчян.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Конечно не аннулировать. Если аннулировать, то тут же будут штрафы. Ни в коем случае не аннулировать, ждать советов, рекомендаций от турагентов", - сказал он.
По его словам, туроператоры могут предложить путешественникам либо стопроцентный возврат средств, либо альтернативные варианты направлений.
В Российском союзе туриндустрии (РСТ) в воскресенье посоветовали туристам не торопиться с отменой туров с перелетом через страны Ближнего Востока после 9 марта и подождать несколько дней. При этом тем, у кого запланировано путешествие до этой даты, рекомендовалось подыскать альтернативу с туроператором.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство.
Круизный лайнер Carnival Spirit в порту Дубая - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Российской туристке отказали в отмене брони на круиз из Дубая
Вчера, 10:42
 
ТуризмБлижний ВостокСШАИранАлексан МкртчянРоссийский союз туриндустрии (РСТ)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
