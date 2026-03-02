https://ria.ru/20260302/tur-2077867076.html
Россиянам посоветовали самим не аннулировать туры в страны Ближнего Востока
Россиянам посоветовали самим не аннулировать туры в страны Ближнего Востока - РИА Новости, 02.03.2026
Россиянам посоветовали самим не аннулировать туры в страны Ближнего Востока
Российским туристам рекомендуется самостоятельно не аннулировать туры в страны Ближнего Востока на фоне ирано-израильского конфликта, в данном случае лучше... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T12:53:00+03:00
2026-03-02T12:53:00+03:00
2026-03-02T12:53:00+03:00
туризм
ближний восток
сша
иран
алексан мкртчян
российский союз туриндустрии (рст)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077441020_0:42:1199:716_1920x0_80_0_0_c1dd0acfecf311fe2d473bc13ab555ad.jpg
https://ria.ru/20260302/kruiz-2077813373.html
ближний восток
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077441020_15:0:970:716_1920x0_80_0_0_ca1deea2fb88787e456276815bd45808.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ближний восток, сша, иран, алексан мкртчян, российский союз туриндустрии (рст), военная операция сша и израиля против ирана
Туризм, Ближний Восток, США, Иран, Алексан Мкртчян, Российский союз туриндустрии (РСТ), Военная операция США и Израиля против Ирана
Россиянам посоветовали самим не аннулировать туры в страны Ближнего Востока
"Розовый слон": россиянам не стоит аннулировать туры в страны Ближнего Востока
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российским туристам рекомендуется самостоятельно не аннулировать туры в страны Ближнего Востока на фоне ирано-израильского конфликта, в данном случае лучше ждать советов и рекомендаций от турагентов, рассказал РИА Новости генеральный директор туроператора "Розовый слон" Алексан Мкртчян.
"Конечно не аннулировать. Если аннулировать, то тут же будут штрафы. Ни в коем случае не аннулировать, ждать советов, рекомендаций от турагентов", - сказал он.
По его словам, туроператоры могут предложить путешественникам либо стопроцентный возврат средств, либо альтернативные варианты направлений.
В Российском союзе туриндустрии (РСТ)
в воскресенье посоветовали туристам не торопиться с отменой туров с перелетом через страны Ближнего Востока
после 9 марта и подождать несколько дней. При этом тем, у кого запланировано путешествие до этой даты, рекомендовалось подыскать альтернативу с туроператором.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство.