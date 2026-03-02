Россиянам посоветовали самим не аннулировать туры в страны Ближнего Востока

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российским туристам рекомендуется самостоятельно не аннулировать туры в страны Ближнего Востока на фоне ирано-израильского конфликта, в данном случае лучше ждать советов и рекомендаций от турагентов, рассказал РИА Новости генеральный директор туроператора "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

"Конечно не аннулировать. Если аннулировать, то тут же будут штрафы. Ни в коем случае не аннулировать, ждать советов, рекомендаций от турагентов", - сказал он.