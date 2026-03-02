Рейтинг@Mail.ru
Синоптик объяснила, почему на Москву опустился туман - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/tuman-2077989382.html
Синоптик объяснила, почему на Москву опустился туман
Синоптик объяснила, почему на Москву опустился туман - РИА Новости, 02.03.2026
Синоптик объяснила, почему на Москву опустился туман
Туман опустился на Москву из-за очень теплой влажной воздушной массы в теплом секторе атлантического циклона, рассказала РИА Новости заведующий лабораторией... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T18:36:00+03:00
2026-03-02T18:36:00+03:00
москва
россия
людмила паршина
гидрометцентр
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057160861_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_5b0d36f7a4873d10899e903876a7a137.jpg
https://ria.ru/20260302/pogoda-2077932534.html
https://ria.ru/20260301/moskva-2077608639.html
https://ria.ru/20260227/sinoptiki-2077115164.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057160861_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_be67ac9cfe717603d9e19c5f953488e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, людмила паршина, гидрометцентр, снегопад в москве
Москва, Россия, Людмила Паршина, Гидрометцентр, Снегопад в Москве
Синоптик объяснила, почему на Москву опустился туман

Паршина: туман опустился на Москву из-за теплой влажной воздушной массы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПогода в Москве
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Погода в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Туман опустился на Москву из-за очень теплой влажной воздушной массы в теплом секторе атлантического циклона, рассказала РИА Новости заведующий лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
"Во-первых, пришла очень теплая влажная воздушная масса в теплом секторе атлантического циклона. Этот теплый влажный воздух проходил по заснеженной поверхности и охлаждался, поэтому конденсировались капли воды, которые находятся в тумане, образовав, причем не только в нижних слоях, достаточно плотный туман, видимость в московском регионе ухудшалась до 100-500 метров", - сказала синоптик.
Девушки с цветами на Патриаршем мосту в Москве в преддверии 8 Марта - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве 8 марта
Вчера, 16:08
По ее словам, туман рассеивался долгое время из-за "затишья" и сохранился в первой половине дня.
"Кроме того, ночью температура на субботу была отрицательная, прошли осадки в виде дождя, и наблюдался гололед местами сильный, даже он отмечался не только на расчищенных тротуарах, но и на поручнях подземных переходов и не растаял практически до середины дня", - отметила Паршина.
Она объяснила, что такой туман, который был в Москве, называется теплым или адвективным.
"Когда теплые влажные воздушные массы проходят над охлажденной земной поверхностью, в данном случае это был снежный покров. Туман, можно сказать, съел 5-10 сантиметров снега", - добавила синоптик.
Снег весной в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег
1 марта, 10:02
Она подчеркнула, что высота сугробов уменьшилась на 6-8 сантиметров в Московском регионе сразу же за эти сутки.
"Когда туман соприкасается со снежной поверхностью, происходят такие процессы. Во-первых, капли, которые находятся в тумане, они выделяют тепло, что способствует уменьшению таяния сугробов. Во-вторых, происходят еще физические процессы на границе тумана и снежных масс и снежного покрова, тут получается, что снежинки теряют свою структуру, становится снег более плотным и, он оседает", - объяснил метеоролог.
Паршина рассказала, что из-за подобных явлений появилось такое народное название - "туман съедает снег".
Заснеженные клумбы тюльпанов в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Какую весну обещают синоптики после зимы с рекордными сугробами
27 февраля, 15:28
 
МоскваРоссияЛюдмила ПаршинаГидрометцентрСнегопад в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала