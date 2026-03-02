Синоптик объяснила, почему на Москву опустился туман

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Туман опустился на Москву из-за очень теплой влажной воздушной массы в теплом секторе атлантического циклона, рассказала РИА Новости заведующий лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
"Во-первых, пришла очень теплая влажная воздушная масса в теплом секторе атлантического циклона. Этот теплый влажный воздух проходил по заснеженной поверхности и охлаждался, поэтому конденсировались капли воды, которые находятся в тумане, образовав, причем не только в нижних слоях, достаточно плотный туман, видимость в московском регионе ухудшалась до 100-500 метров", - сказала синоптик.
По ее словам, туман рассеивался долгое время из-за "затишья" и сохранился в первой половине дня.
"Кроме того, ночью температура на субботу была отрицательная, прошли осадки в виде дождя, и наблюдался гололед местами сильный, даже он отмечался не только на расчищенных тротуарах, но и на поручнях подземных переходов и не растаял практически до середины дня", - отметила Паршина.
Она объяснила, что такой туман, который был в Москве, называется теплым или адвективным.
"Когда теплые влажные воздушные массы проходят над охлажденной земной поверхностью, в данном случае это был снежный покров. Туман, можно сказать, съел 5-10 сантиметров снега", - добавила синоптик.
Она подчеркнула, что высота сугробов уменьшилась на 6-8 сантиметров в Московском регионе сразу же за эти сутки.
"Когда туман соприкасается со снежной поверхностью, происходят такие процессы. Во-первых, капли, которые находятся в тумане, они выделяют тепло, что способствует уменьшению таяния сугробов. Во-вторых, происходят еще физические процессы на границе тумана и снежных масс и снежного покрова, тут получается, что снежинки теряют свою структуру, становится снег более плотным и, он оседает", - объяснил метеоролог.
Паршина рассказала, что из-за подобных явлений появилось такое народное название - "туман съедает снег".
