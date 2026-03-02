Умер режиссер Слава Цукерман

Рейтинг@Mail.ru
15:58 02.03.2026
Автор фильма "Жидкое небо", режиссер Слава Цукерман скончался на 86 году жизни, сообщил кинокритик Олег Сулькин. РИА Новости, 02.03.2026
нью-йорк (город), вгик
Нью-Йорк (город), ВГИК
© Фото : соцсети режиссераРежиссер Слава Цукерман
Режиссер Слава Цукерман. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Автор фильма "Жидкое небо", режиссер Слава Цукерман скончался на 86 году жизни, сообщил кинокритик Олег Сулькин.
"Умер Слава Цукерман, режиссер-уникум", - написал Сулькин в социальной сети Facebook*.
Он добавил, что Цукерману 9 марта могло бы исполниться 86 лет, прощание с ним пройдет 3 марта в Нью-Йорке.
Цукерман родился в Москве, окончил с отличием ВГИК. После учебы работал на киностудии "Центрнаучфильм" и Центральном телевидении. Снял короткометражку "Ночь на размышление" с Иннокентием Смоктуновским и комедию "Водевиль про водевиль" с участием Леонида Броневого, Леонида Каневского и Екатерины Васильевой.
В 1973 году Цукерман эмигрировал в Израиль, а в 1976-м переехал в Нью-Йорк. Там он продолжил снимать фильмы в разных жанрах, рекламу и клипы. Самая известная его работа ― фантастический триллер "Жидкое небо".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
Нью-Йорк (город)ВГИК
 
 
