https://ria.ru/20260302/tsiklon-2077772044.html
Ученый рассказал, когда в Москву может прийти новый снежный циклон
Ученый рассказал, когда в Москву может прийти новый снежный циклон - РИА Новости, 02.03.2026
Ученый рассказал, когда в Москву может прийти новый снежный циклон
Новый снежный циклон может прийти в Москву в марте или апреле, заявил РИА Новости ученый, специалист по гляциологии и криологии Земли Михаил Иванов. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T05:00:00+03:00
2026-03-02T05:00:00+03:00
2026-03-02T05:00:00+03:00
москва
земля
михаил иванов
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076625651_0:86:3182:1876_1920x0_80_0_0_7cfb296e8356a71c954df7d3a5fdb184.jpg
https://ria.ru/20260302/solntse-2077762932.html
москва
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076625651_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_fc999ff7123037a1d971667d9e001184.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, земля, михаил иванов, снегопад в москве
Москва, Земля, Михаил Иванов, Снегопад в Москве
Ученый рассказал, когда в Москву может прийти новый снежный циклон
РИА Новости: новый снежный циклон может прийти в Москву в марте или апреле