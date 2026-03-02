Рейтинг@Mail.ru
Ученый рассказал, когда в Москву может прийти новый снежный циклон - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:00 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/tsiklon-2077772044.html
Ученый рассказал, когда в Москву может прийти новый снежный циклон
Ученый рассказал, когда в Москву может прийти новый снежный циклон - РИА Новости, 02.03.2026
Ученый рассказал, когда в Москву может прийти новый снежный циклон
Новый снежный циклон может прийти в Москву в марте или апреле, заявил РИА Новости ученый, специалист по гляциологии и криологии Земли Михаил Иванов. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T05:00:00+03:00
2026-03-02T05:00:00+03:00
москва
земля
михаил иванов
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076625651_0:86:3182:1876_1920x0_80_0_0_7cfb296e8356a71c954df7d3a5fdb184.jpg
https://ria.ru/20260302/solntse-2077762932.html
москва
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076625651_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_fc999ff7123037a1d971667d9e001184.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, земля, михаил иванов, снегопад в москве
Москва, Земля, Михаил Иванов, Снегопад в Москве
Ученый рассказал, когда в Москву может прийти новый снежный циклон

РИА Новости: новый снежный циклон может прийти в Москву в марте или апреле

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКоммунальные службы во время уборки снега в Москве
Коммунальные службы во время уборки снега в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Коммунальные службы во время уборки снега в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Новый снежный циклон может прийти в Москву в марте или апреле, заявил РИА Новости ученый, специалист по гляциологии и криологии Земли Михаил Иванов.
"Конечно, можно ожидать нового циклона в марте, возможно, даже в апреле. Это обычное дело. Например, в многоснежные 1994 и 2013 годы максимум высоты снега (78 см и 77 см) был достигнут именно в марте", - сказал Иванов.
Он напомнил, что в первые дни апреля 2023 года в Москве выпало очень много снега, который сохранялся несколько дней.
Активность на Солнце - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ученый рассказал, как Солнце может вызвать на Земле новый ледниковый период
02:37
 
МоскваЗемляМихаил ИвановСнегопад в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала