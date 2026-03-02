Рейтинг@Mail.ru
СМИ: БПЛА пытался атаковать логистический центр посольства США в Багдаде
01:39 02.03.2026 (обновлено: 01:45 02.03.2026)
СМИ: БПЛА пытался атаковать логистический центр посольства США в Багдаде
СМИ: БПЛА пытался атаковать логистический центр посольства США в Багдаде
Беспилотник попытался атаковать центр логистической поддержки посольства США близ международного аэропорта Багдада, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T01:39:00+03:00
2026-03-02T01:45:00+03:00
СМИ: БПЛА пытался атаковать логистический центр посольства США в Багдаде

Al Jazeera: БПЛА пытался атаковать логистический центр посольства США в Багдаде

© AP Photo / Khalid MohammedПосольство США в Багдаде
Посольство США в Багдаде. Архивное фото
БАГДАД, 2 мар - РИА Новости. Беспилотник попытался атаковать центр логистической поддержки посольства США близ международного аэропорта Багдада, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в иракских силовых ведомствах.
"Был сбит беспилотник, который пытался атаковать центр логистической поддержки посольства США близ международного аэропорта Багдада", - сказал собеседник телеканала.
