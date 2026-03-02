https://ria.ru/20260302/tsentr-2077759204.html
СМИ: БПЛА пытался атаковать логистический центр посольства США в Багдаде
СМИ: БПЛА пытался атаковать логистический центр посольства США в Багдаде - РИА Новости, 02.03.2026
СМИ: БПЛА пытался атаковать логистический центр посольства США в Багдаде
Беспилотник попытался атаковать центр логистической поддержки посольства США близ международного аэропорта Багдада, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на... РИА Новости, 02.03.2026
