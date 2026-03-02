Аналитик рассказал о возможном изменении стоимости нефти Brent

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Цена нефти Brent к концу торгов понедельника может достичь 100 долларов за баррель, если судоходство через Ормузский пролив не восстановится, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

При этом цены вряд ли поднимутся до 200 долларов за баррель, потому что в танкерах по всему миру еще много запасов. Кроме того, у крупных покупателей нефти есть свои стратегические резервы, отметил он.