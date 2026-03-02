Рейтинг@Mail.ru
Аналитик рассказал о возможном изменении стоимости нефти Brent
13:03 02.03.2026
Аналитик рассказал о возможном изменении стоимости нефти Brent
Цена нефти Brent к концу торгов понедельника может достичь 100 долларов за баррель, если судоходство через Ормузский пролив не восстановится, заявил РИА Новости
2026-03-02T13:03:00+03:00
2026-03-02T13:03:00+03:00
экономика, ормузский пролив, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности, brent
Экономика, Ормузский пролив, Игорь Юшков, Фонд национальной энергетической безопасности, Brent
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяная качалка . Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Цена нефти Brent к концу торгов понедельника может достичь 100 долларов за баррель, если судоходство через Ормузский пролив не восстановится, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
"Я думаю, что если сегодня весь день будет заблокирован Ормузский пролив, не будет идти нефть, и, соответственно, судоходства там не будет, то к концу дня и завтра мы можем увидеть уже и цены выше 100 долларов за баррель. Чем больше он будет заблокирован, тем больше будет расти цена. Просто в какой-то момент потребление начнет снижаться", - сказал аналитик.
Последствия по НПЗ компании Saudi Aramco в районе Рас-Таннура, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Нефть выросла на 10 процентов после удара по НПЗ в Саудовской Аравии
Вчера, 11:40
При этом цены вряд ли поднимутся до 200 долларов за баррель, потому что в танкерах по всему миру еще много запасов. Кроме того, у крупных покупателей нефти есть свои стратегические резервы, отметил он.
На открытии торгов в понедельник стоимость одного барреля Brent впервые с 23 июня поднялась выше 80 долларов, однако позднее цена немного скорректировалась. По состоянию на 10.25 мск котировки растут на 8,5% относительно предыдущего закрытия и держатся чуть выше 79 долларов за баррель.
Как объяснил Юшков, в начале дня трейдеры стали покупать фьючерсы, чтобы затем продать их и зафиксировать прибыль. Но так как это было массовым явлением, цены быстро "отскочили". Дальше же рынок будет смотреть, какие новости приходят о ситуации в Ормузском проливе.
Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Нефть резко подорожала из-за проблем с перевозкой через Ормузский пролив
Вчера, 08:27
 
