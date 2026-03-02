Аналитик рассказал о возможном изменении стоимости нефти Brent

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Цена нефти Brent к концу торгов понедельника может достичь 100 долларов за баррель, если судоходство через Ормузский пролив не восстановится, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
"Я думаю, что если сегодня весь день будет заблокирован Ормузский пролив, не будет идти нефть, и, соответственно, судоходства там не будет, то к концу дня и завтра мы можем увидеть уже и цены выше 100 долларов за баррель. Чем больше он будет заблокирован, тем больше будет расти цена. Просто в какой-то момент потребление начнет снижаться", - сказал аналитик.
При этом цены вряд ли поднимутся до 200 долларов за баррель, потому что в танкерах по всему миру еще много запасов. Кроме того, у крупных покупателей нефти есть свои стратегические резервы, отметил он.
На открытии торгов в понедельник стоимость одного барреля Brent впервые с 23 июня поднялась выше 80 долларов, однако позднее цена немного скорректировалась. По состоянию на 10.25 мск котировки растут на 8,5% относительно предыдущего закрытия и держатся чуть выше 79 долларов за баррель.
Как объяснил Юшков, в начале дня трейдеры стали покупать фьючерсы, чтобы затем продать их и зафиксировать прибыль. Но так как это было массовым явлением, цены быстро "отскочили". Дальше же рынок будет смотреть, какие новости приходят о ситуации в Ормузском проливе.