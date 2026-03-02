https://ria.ru/20260302/tseli-2077758490.html
США и Израиль атаковали более двух тысяч целей в Иране, утверждает NYT
США и Израиль атаковали более 2 тысяч целей в Иране с начала военной операции в субботу, утверждает газета New York Times со ссылкой на американского чиновника. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T01:24:00+03:00
в мире
сша
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
