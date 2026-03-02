Рейтинг@Mail.ru
США и Израиль атаковали более двух тысяч целей в Иране, утверждает NYT
01:24 02.03.2026
США и Израиль атаковали более двух тысяч целей в Иране, утверждает NYT
США и Израиль атаковали более 2 тысяч целей в Иране с начала военной операции в субботу, утверждает газета New York Times со ссылкой на американского чиновника. РИА Новости, 02.03.2026
в мире, сша, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
NYT: США и Израиль атаковали более двух тысяч целей в Иране

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте авиаудара в Тегеране, Иран
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. США и Израиль атаковали более 2 тысяч целей в Иране с начала военной операции в субботу, утверждает газета New York Times со ссылкой на американского чиновника.
"Соединенные Штаты и Израиль нанесли удары по более чем 2 тысячам целям в Иране", - говорится в материале издания.
Дым поднимается из военной базы США после иранского удара по ней, Джуффейр, Бахрейн, 1 марта 2026 года - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
СМИ: американская ПВО не справилась с ударами Ирана
01:03
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран нанес ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому ядерному досье между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте иранского удара в Шардже, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Страны Персидского залива призвали Иран прекратить атаки
00:28
 
В миреСШАИзраильИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
